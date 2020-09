Willy | i fratelli Bianchi e la logica del branco

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) La cronaca spesso spiega bene il paese, ma due casi recenti, più dell’orrendo massacro di Colleferro, la spiegano meglio.Il primo è di pochi anni fa. In un paese della campagna laziale, una ragazzina scrive un tema per scuola in cui racconta, senza dovizia di dettagli, degli abusi subiti dal padre. La professoressa avverte la preside, la preside avverte i servizi sociali, i servizi sociali avvertono i carabinieri. L’uomo è convocato in caserma e - in attesa che le indagini chiariscano le sue eventuali colpe, o gli eventuali disagi della figlia - è invitato a stare lontano da casa e controllato con un braccialetto elettronico. Per due settimane nessuno sa niente. La delicatezza della situazione è amministrata con pari delicatezza finché, chissà come, la notizia arriva ai giornali. Partono gli inviati e partono gli articoli. Le ...