Uomini e Donne, Maria De Filippi fa una rivelazione su Tina Cipollari: "Frequentava segretamente Kikò Nalli" (Di sabato 12 settembre 2020) Maria De Filippi ricorda il momento in cui Tina Cipollari e Kikò Nalli si innamorarono a Uomini e Donne, inizialmente frequentandosi in gran segreto. Leggi su comingsoon (Di sabato 12 settembre 2020)Dericorda il momento in cuisi innamorarono a, inizialmente frequentandosi in gran segreto.

SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - Corriere : Beatrice Valli ha 25 anni, due milioni e mezzo di follower e tre figli. Ha postato un video in cui il girovita è de… - Belzebu6663 : Quando #Zingaretti parla di uomini e donne che combattono a mani nude la destra... Si riferisce a quei seguaci di… - Isabella_Natta : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… -