Safeway Open, Burns in vetta. Out Lowry, Garcia e Spieth (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA - Il Safeway Open comincia già a stupire. Sam Burns, dopo essersi qualificato secondo dopo il primo round, è riuscito a conquistare la vetta della classifica provvisoria grazie a un parziale di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA - Ilcomincia già a stupire. Sam, dopo essersi qualificato secondo dopo il primo round, è riuscito a conquistare ladella classifica provvisoria grazie a un parziale di ...

RaiSport : #SafewayOpen, #Burns leader. #Mickelson rimonta L'americano in testa in California. Out #Lowry, #Garcia e #Spieth… - sportface2016 : #golf #PGATour Sorprese al #SafewayOpen: #Burns leader, fuori #Garcia, #Lowry e #Spieth - RaiSport : Ai #SafewayOpenKnoxleader, convince il giovane #Bhatia In #California falsa partenza #Mickelson, #Garcia, #Furyk e… -