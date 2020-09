Roma | è Smalling il primo regalo di Friedkin | chiusura all’inizio della prossima settimana

Leggi su dailynews24

(Di sabato 12 settembre 2020) Dan e Ryansono sbarcati anei giorni scorsi per fare la conoscenza del mondo giallorosso ed incontrare i dirigenti che operano nella capitale, Fienga, Zubiria, De Sanctis e Calvo, con cui sono andate in scena varie riunioni per pianificare le mosse del club in chiave mercato. L’ideanuova proprietà è quella di … L'articolo, èildiall’inizio