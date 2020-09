“Non rovinate la festa. Non chiamate la Polizia”: due ragazzine erano state appena stuprate a Marconia (Di sabato 12 settembre 2020) “Non rovinate la festa. Non chiamate la Polizia perché questa è la festa di un mio amico”. Eppure durante quella festa due ragazzine, di 16 e 15 anni, che non parlano italiano, erano state da poco drogate, picchiate e violentate da un gruppo di otto giovani, quattro dei quali, tra i 19 e i 23 anni, ora sono in carcere. É stata però proprio questa la frase utilizzata da una delle partecipanti al party, quando, in piena notte, un parente di una delle due turiste minorenni (che ha origine lucane) si era recato nella villa alla periferia di Marconia di Pisticci (Matera) per comprendere quello che era successo: uno stupro di gruppo. Lo stesso uomo ha riferito alla Polizia – la testimonianza ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Nonla. Nonla Polizia perché questa è ladi un mio amico”. Eppure durante quelladue, di 16 e 15 anni, che non parlano italiano,da poco drogate, picchiate e violentate da un gruppo di otto giovani, quattro dei quali, tra i 19 e i 23 anni, ora sono in carcere. É stata però proprio questa la frase utilizzata da una delle partecipanti al party, quando, in piena notte, un parente di una delle due turiste minorenni (che ha origine lucane) si era recato nella villa alla periferia didi Pisticci (Matera) per comprendere quello che era successo: uno stupro di gruppo. Lo stesso uomo ha riferito alla Polizia – la testimonianza ...

