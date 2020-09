Montepremi Us Open 2020 | Osaka trionfa | ecco quanto guadagna la vincitrice

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Naomiha vinto gli Usfemminilibattendo in finale Victoria Azarenka. La giapponese ha conquistato un’ingente cifra grazie al titolo a New York, oltre a ben 2000 punti Wta valevoli per il ranking. Ildegli Uspresentava oltre 50 mila euro per una semplice sconfitta al primo turno. Per la vittoria invece? Esattamente 3 milioni di dollari, ovvero 2.539.263 euro, il doppio della perdente in finale.ilin euro: Primo turno: 51.632 (10 punti) Secondo turno: 84.642 (70 punti) Terzo turno: 137.967 (130 punti) Ottavi di finale: 211.605 (240 punti) Quarti di finale: 359.729 (430 punti) Semifinali: 677.137 (780 punti) Finalista: 1.269.632 (1300 punti) Vincitore/: 2.539.263 (2000 punti)