Mes: Calenda, 'nessuno al mondo discute di un contratto di finanziamento' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Nessun Paese al mondo discute di un contratto di finanziamento, il Mes. Toninelli mi ha risposto che il Mes è una cosa del passato" rispetto al Recovery fund. Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Nessun Paese aldi undi, il Mes. Toninelli mi ha risposto che il Mes è una cosa del passato" rispetto al Recovery fund. Lo ha affermato Carlo, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.

lievemente : @Fabio_Cilia @DaniloToninelli Ma scherzi? Ha spiegato perfettamente perché il #Mes è un capestro, mentre Calenda gl… - UserQuidam : @erretti42 Ha scelto di rispondere che il MES era il passato, e che Calenda parlava per astio personale. Forse ha f… - marsangola : Limite mio, lo ammetto, ma non ho capito perché prendiamo il recovery fund e non il mes nonostante quest'ultimo abb… - Jo66227725 : @Garrasput @guffanti_marco “Il mes e’ il passato” ? Ma che c... vuol dire ??????? Calenda si sta facendo venire un attacco di gastrite - bepperoca : Rispondo io a Calenda. Se serve liquidità immediata, esistono i Bot semestrali con tasso d'interesse negativo, più… -

Con il collega d'accademia, Felice D'Ettore, deputato forzista che corteggia da mesi, Giuseppe Conte giorni fa è stato estremamente franco: «Qui tra il risultato delle Regionali, quei 209 miliardi del ...

Intervista a Carlo Calenda

«Il Pd ha perso la bussola: ha votato per tre volte no in Parlamento e ora dice sì al referendum». Carlo Calenda non è sorpreso dalla scelta della direzione Dem in vista del voto del 20-21 settembre, ...

