Lapo Elkann racconta il suo dramma: “Ho perso una persona cara” (Di sabato 12 settembre 2020) Questo articolo Lapo Elkann racconta il suo dramma: “Ho perso una persona cara” . Lapo Elkann, un bel po’ di anni fa, ha vissuto un grandissimo e bruttissimo dramma personale. Ma che cosa è successo? Il suo racconto Lapo Elkann è stato uno dei grandi protagonisti della puntata odierna di ‘Verissimo’. Il rampollo di casa Agnelli si è raccontato a cuore aperto, rispondendo con grande sincerità alle domande della … Leggi su youmovies (Di sabato 12 settembre 2020) Questo articoloil suo: “Hounana cara” ., un bel po’ di anni fa, ha vissuto un grandissimo e bruttissimonale. Ma che cosa è successo? Il suo raccontoè stato uno dei grandi protagonisti della puntata odierna di ‘Verissimo’. Il rampollo di casa Agnelli si èto a cuore aperto, rispondendo con grande sincerità alle domande della …

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - Claudia96838326 : Oddio pensavo il dj fosse Lapo Elkann - WKochF1 : RT @F1Daviderusso: Non so voi, ma io immagino la festa #Ferrari così con i vari Camilleri, Lapo, John Elkann e alla fine Binotto che si gir… - ilbianconerocom : #Lapo #Elkann: 'Dopo gli abusi da bambino, oggi sono felice. Quelle chiamate di nonno #Gianni #Agnelli...'… - Budulacci70 : RT @F1Daviderusso: Non so voi, ma io immagino la festa #Ferrari così con i vari Camilleri, Lapo, John Elkann e alla fine Binotto che si gir… -