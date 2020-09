Jane Fraser a Wall Street, per la prima volta una donna a capo di una banca (Di sabato 12 settembre 2020) C’è una donna, per la prima volta, alla guida di una delle più importanti banche americano. Jane Fraser sarà il nuovo amministratore delegato di Citigroup, prima donna in questa posizione. Nel febbraio del 2021 prenderà il posto di Michael Corbat, che lascia dopo 37 anni di attività nell’istituto bancario. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) C’è una donna, per la prima volta, alla guida di una delle più importanti banche americano. Jane Fraser sarà il nuovo amministratore delegato di Citigroup, prima donna in questa posizione. Nel febbraio del 2021 prenderà il posto di Michael Corbat, che lascia dopo 37 anni di attività nell’istituto bancario.

