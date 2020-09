Genoa, passi in avanti per Badelj: pronto un contratto pluriennale (Di sabato 12 settembre 2020) Il Genoa ha fatto passi in avanti per l’acquisto di Milan Badelj, attualmente in forza alla Lazio, secondo Sky Sport Il Genoa ha fatto passi in avanti per l’acquisto di Milan Badelj, centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il direttore sportivo rossoblu, Daniele Faggiano, sta trovando l’accordo finale con la dirigenza biancoceleste per acquistare l’ex giocatore della Fiorentina a titolo definitivo. Per il centrocampista croato è pronto un contratto sulla base pluriennale. Nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con la maglia viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ilha fattoinper l’acquisto di Milan, attualmente in forza alla Lazio, secondo Sky Sport Ilha fattoinper l’acquisto di Milan, centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il direttore sportivo rossoblu, Daniele Faggiano, sta trovando l’accordo finale con la dirigenza biancoceleste per acquistare l’ex giocatore della Fiorentina a titolo definitivo. Per il centrocampista croato èunsulla base. Nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con la maglia viola. Leggi su Calcionews24.com

Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… - ReylopezReinier : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… - Gooners_AlexIs_ : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… - VanishingDory : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa passi Genoa, passi avanti per Badelj GianlucaDiMarzio.com Genoa, Maran interviene: “Qui ci si comporta in un certo modo”

Il Genoa si appresta ad affrontare la nuova stagione insieme a Rolando Maran, che dovrà guidare la squadra in modo da non farla soffrire come negli ultimi anni. Il tecnico ha voluto rilasciare un'inte ...

Che festa al derby della Bic Genova: finisce 5-5

Una scorpacciata di gol. E' finita con un ampio pareggio la 17° edizione del derby “speciale” organizzato da Bic Genova con la collaborazione di Panathlon Club Genova Levante e Stelle nello Sport. Tan ...

Il Genoa si appresta ad affrontare la nuova stagione insieme a Rolando Maran, che dovrà guidare la squadra in modo da non farla soffrire come negli ultimi anni. Il tecnico ha voluto rilasciare un'inte ...Una scorpacciata di gol. E' finita con un ampio pareggio la 17° edizione del derby “speciale” organizzato da Bic Genova con la collaborazione di Panathlon Club Genova Levante e Stelle nello Sport. Tan ...