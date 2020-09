Funeralle Willy | Conte | “Ora ci aspettiamo pene severe”

Leggi su italiasera

(Di sabato 12 settembre 2020) Camicie bianche, lacrime e abbracci. Il funerale del giovane, il 21enne ucciso a Colleferro, ha visto la partecipazione di moltissime persone, accorse a Paliano, in provincia di Frosinone, per dare l’ultimo saluto al giovane massacrato di botte. Tra i presenti anche il premier, che ora chiede giustizia. “Ora cicondanne severe e certe – ha detto il premier – Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza Dobbiamo mobilitarci tutti e a tutti i livelli, le famiglie, gli insegnanti, i politici, i giornalisti per un comune obiettivo, ossia contrastare questa ...