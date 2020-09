Funerali Willy | un fiume di maglie bianche e commozione | l' ultimo saluto di Paliano al 21enne

(Di sabato 12 settembre 2020) Sono iniziati nel campo sportivo didiMonteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro. È una bara di colore beige quella che accoglie la salma del: la salma è stata portata a spalla dagli addetti alle onoranze funebri fin sotto il palchetto allestito per la cerimonia, “scortata” dalle lacrime dei genitori, la mamma Lucia e il papà Armando.“Perché la morte barbara e ingiusta dinon cada nell’oblio impegnamoci tutti, istituzioni, forze dell’ordine, uomini e donne della politica, della scuola, dello sport e del tempo libero, Chiesa, famiglie e quanti detengono le chiavi di un potere enorme, quello dei media e in particolare dei media digitali, a comprometterci insieme, al di là di ogni interesse ...

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - RomaSette : RT @Agenzia_Ansa: L'addio a #Willy, il vescovo nell'omelia: 'Una morte barbara e ingiusta. Non fingere di non vedere, serve patto educativo… - Danielle_Jera : RT @linetta53: Il dittatore @GiuseppeConteIT ,amante delle passerelle, sarà presente al funerale di Willy. Assente a funerali di carabinier… -

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Willy all'ingresso dello stadio comunale "Pierluigi Tintisona" di Paliano dove sono iniziati i funerali. In tanti, amici, parenti, conoscenti, sono presenti ...Tantissime le persone giunte per dare l'ultimo saluto al 21enne ucciso a Colleferro. Alle esequie anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Sono in ...