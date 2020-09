Firenze | immigrato si scaglia contro il gazebo della Lega | «Vaffanc*** | vaffanc***» video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 settembre 2020) Ancora violenzalae i suoi militanti. Al Parco delle Cascine aunsi ètoun. Un ragazzo africano si è avvicinato minaccioso al banchetto elettorale allestito da alcuni militanti del Carroccio in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. Le elezioni regionali in Toscana La candidata del centrodestra Susanna Ceccardi sfiderà Eugenio Giani, candidato del Pd. Le possibilità di uno storico ribaltone sono concrete. I sondaggi vedono la Ceccardi avanti. E in tutta Toscana la sinistra sente franare la terra sotto i piedi. Le tensioni sono alle stelle e sfociano in un clima d’odio che fomenta l’aggressione. Alcuni ristoratori sono stati ...