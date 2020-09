Finisce in pareggio la prima partita in casa delle AC Life Style Handball Erice (Di sabato 12 settembre 2020) prima di campionato femminile “Serie A Beretta” dopo più di 6 mesi di stop a causa di pandemia covid disputatasi al PalaCardella di casasanta Erice tra le padrone di casa dell’AC Life Style Handball Erice di Mr Milenko Kljajic contro l’Ariosto Ferrara di Mr Carlos Alberto Britos, match che Finisce in parità dopo un inizio... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 12 settembre 2020)di campionato femminile “Serie A Beretta” dopo più di 6 mesi di stop a causa di pandemia covid disputatasi al PalaCardella disantatra le padrone didell’ACdi Mr Milenko Kljajic contro l’Ariosto Ferrara di Mr Carlos Alberto Britos, match chein parità dopo un inizio... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Nel secondo dei test amichevoli in vista dell’esordio in campionato, il Sassuolo Primavera pareggia per 3-3 contro il Mantova, formazione di Serie C. I ragazzi di mister Bigica reagiscono all’iniziale ...

Basket, playoff Nba: Boston vince gara 7 con Toronto e vola in finale a Est. Denver rimonta i Clippers

Boston elimina Toronto e raggiunge Miami in finale a Est. Denver accorcia le distanze con i Los Angeles Clippers mantenendo in vita la semifinale a Ovest. La notte Nba promuove i Celtics e manda a cas ...

