Crema, in auto con 50 grammi di cocaina: arrestati due albanesi (Di sabato 12 settembre 2020) Crema, Cremona,, 12 settembre 2020 - Sono stati bloccati durante un controllo sulla Paullese. Si tratta di due spacciatori albanesi, di 49 e 43 anni, arrestati nella serata di ieri dai carabinieri del ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020), Cremona,, 12 settembre 2020 - Sono stati bloccati durante un controllo sulla Paullese. Si tratta di due spacciatori, di 49 e 43 anni,nella serata di ieri dai carabinieri del ...

