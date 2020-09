Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini' (2) (Di sabato 12 settembre 2020) (Adnkronos) - "Come Paesi del G7 -ha aggiunto Fico- dobbiamo difendere fino in fondo le nostre democrazie e i nostri valori. Questa è la comunità cui sentiamo di appartenere. Ci si può dividere sulle politiche, su alcune questioni, ma non è quello il problema. Non ci si deve mai dividere sui valori fondanti delle nostre democrazie: la solidarietà, i diritti civili, i diritti della persona, i diritti umani, lo Stato di diritto, la possibilità di poter vivere in prosperità rispettando sempre l'altro. Questo non lo dobbiamo mai abbandonare, durante questa pandemia abbiamo l'opportunità di ricordarcelo e svilupparlo fino in fondo, insieme". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) (Adnkronos) - "Come Paesi del G7 -ha aggiunto- dobbiamo difendere fino in fondo le nostre democrazie e i nostri valori. Questa è la comunità cui sentiamo di appartenere. Ci si può dividere sulle politiche, su alcune questioni, ma non è quello il problema. Non ci si deve mai dividere sui valori fondanti delle nostre democrazie: la solidarietà, i diritti civili, i diritti della persona, i diritti umani, lo Stato di diritto, la possibilità di poter vivere in prosperità rispettando sempre l'altro. Questo non lo dobbiamo mai abbandonare, durante questa pandemia abbiamo l'opportunità di ricordarcelo e svilupparlo fino in fondo, insieme".

TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini'... - Sarti_Davide : Emergenza Coronavirus: il governo sostenga famiglie, docenti e scuole paritarie @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT… - carlo_bravi : RT @AnnaMonia_A: Emergenza Coronavirus: il governo sostenga famiglie, docenti e scuole paritarie @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT @CitizenGO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fico Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini' (2) La Sicilia Coronavirus, Fico: Parlamenti fari per cittadini in questa crisi

Roma, 12 set. (askanews) - "Credo che i parlamenti in questa crisi siano stati delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E cr ...

Coronavirus: Fico, in Italia parlamento sempre aperto, processo legislativo non si è mai fermato

Roma, 12 set 16:20 - (Agenzia Nova) - “L’Italia è stato tra i primi paesi ad essere colpito in modo così violento dalla diffusione del virus e abbiamo dato delle risposte anche molto incisive e rigoro ...

Roma, 12 set. (askanews) - "Credo che i parlamenti in questa crisi siano stati delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E cr ...Roma, 12 set 16:20 - (Agenzia Nova) - “L’Italia è stato tra i primi paesi ad essere colpito in modo così violento dalla diffusione del virus e abbiamo dato delle risposte anche molto incisive e rigoro ...