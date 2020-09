Calciomercato Juventus, Di Giovambattista: “Dzeko vuole la Juve” (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista sportivo Di Giovambattista, rivela delle indiscrezioni su Edin Dzeko, un nome caldo del Calciomercato dei bianconeri. In realtà, da quando qualche settimana fa Juventus ha avviato la trattativa per il colpo Suarez, la pista che porta al bosniaco si è decisamente raffreddata. Tuttavia, qualora malauguratamente dovesse saltare tutto, per i bianconeri Dzeko sarebbe il piano b sul quale riversarsi disperatamente. Per il giornalista sportivo la volontà del bosniaco sarebbe chiara: “Vi do una notizia: Dzeko vuole andare alla Juve, e sta insistendo. I bianconeri farebbero al bosniaco due anni di contratto con opzione per il terzo” LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: pronto l'assalto a Depay per ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista sportivo Di, rivela delle indiscrezioni su Edin Dzeko, un nome caldo deldei bianconeri. In realtà, da quando qualche settimana faha avviato la trattativa per il colpo Suarez, la pista che porta al bosniaco si è decisamente raffreddata. Tuttavia, qualora malauguratamente dovesse saltare tutto, per i bianconeri Dzeko sarebbe il piano b sul quale riversarsi disperatamente. Per il giornalista sportivo la volontà del bosniaco sarebbe chiara: “Vi do una notizia: Dzekoandare alla Juve, e sta insistendo. I bianconeri farebbero al bosniaco due anni di contratto con opzione per il terzo” LEGGI ANCHE:: pronto l'assalto a Depay per ...

