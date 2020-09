Biraghi saluta l’Inter | «Un privilegio aver vestito questi colori»

(Di sabato 12 settembre 2020) Cristianoha voluto dedicare all’Inter un messaggio di saluti attrso il proprio profilo Instagram Cristianoha volutore l’Inter, ormai la sua ex squadra dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina, attrso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le parole del difensore: «per me è stato un onore e ungiocato nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo. È inutile nascondere i sentimenti, soprattutto quando si chiude una pagina. Finisce dopo un anno questa grande opportunità, che sono convinto dionorato nel ...

internato1960 : RT @marifcinter: Biraghi saluta: “Con l’Inter sempre nel cuore” ???? - ZarougZ : RT @marifcinter: Biraghi saluta: “Con l’Inter sempre nel cuore” ???? - NicoloSensi : RT @marifcinter: Biraghi saluta: “Con l’Inter sempre nel cuore” ???? - CronacheTweet : #Biraghi saluta l'#Inter con una lettera da tifoso - MysterX9 : RT @marifcinter: Biraghi saluta: “Con l’Inter sempre nel cuore” ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Biraghi saluta

Biraghi torna alla Fiorentina dopo il prestito all’Inter. Il terzino ha pubblicato una lettera sul proprio profilo Instagram per salutare Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina dopo una stagione ...“Aver vestito questi colori per me è stato un onore e un privilegio. Aver giocato nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo. È inutile nascondere i sentimenti, sop ...