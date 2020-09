Anticipazioni Daydreamer, sabato 12 settembre 2020: Emre chiede perdono a Sanem (Di sabato 12 settembre 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di sabato 12 settembre 2020. Sanem crede che dietro al ritorno di Aylin in azienda ci sia lo zampino di Emre. Quindi, mentre Can va da Fabbri per un confronto diretto, la ragazza decide d parlare, a sua volta, con il manager francese. Il Divit jr. conferma i suoi sospetti e le propone un accordo: lui allontanerà per sempre Aylin dall’azienda se lei darà le sue dimissioni e sparirà dalla vita di suo fratello. Sanem rifiuta l’offerta. Can li vede parlare e cerca di capire cosa stia succedendo tra loro, ma entrambi mentono per non destare sospetti nel fotografo. Emre ha preso accordi con Fabbri e Aylin per ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 settembre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di12crede che dietro al ritorno di Aylin in azienda ci sia lo zampino di. Quindi, mentre Can va da Fabbri per un confronto diretto, la ragazza decide d parlare, a sua volta, con il manager francese. Il Divit jr. conferma i suoi sospetti e le propone un accordo: lui allontanerà per sempre Aylin dall’azienda se lei darà le sue dimissioni e sparirà dalla vita di suo fratello.rifiuta l’offerta. Can li vede parlare e cerca di capire cosa stia succedendo tra loro, ma entrambi mentono per non destare sospetti nel fotografo.ha preso accordi con Fabbri e Aylin per ...

