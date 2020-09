Anche Letta per il Sì: sanata la ferita dello streaming con Bersani e 5 Stelle (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo Pier Luigi Bersani che ne ha difeso le ragioni costituzionali in un paradossale dibattito tv con il leader delle Sardine Mattia Santori, Anche Enrico Letta annuncia il suo Sì al referendum sul taglio dei parlamentari ormai alle porte. I due esponenti del centrosinistra vanno così ad arricchire il fronte presumibilmente vittorioso che ha nei cinque Stelle i promotori e i supporter più accaniti.In un marzo di sette anni fa proprio Bersani e Letta furono i protagonisti del tragico streaming con cui i Cinque Stelle chiusero a ogni prospettiva di governo con il Partito Democratico della “non vittoria” alle elezioni appena consumate. “Non siamo a Ballarò”, fu allora il grido di battaglia con cui i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo Pier Luigiche ne ha difeso le ragioni costituzionali in un paradossale dibattito tv con il leader delle Sardine Mattia Santori,Enricoannuncia il suo Sì al referendum sul taglio dei parlamentari ormai alle porte. I due esponenti del centrosinistra vanno così ad arricchire il fronte presumibilmente vittorioso che ha nei cinquei promotori e i supporter più accaniti.In un marzo di sette anni fa propriofurono i protagonisti del tragicocon cui i Cinquechiusero a ogni prospettiva di governo con il Partito Democratico della “non vittoria” alle elezioni appena consumate. “Non siamo a Ballarò”, fu allora il grido di battaglia con cui i ...

ginugiola : RT @HuffPostItalia: Anche Letta per il Sì: sanata la ferita dello streaming con Bersani e 5 Stelle - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Anche Letta per il Sì: sanata la ferita dello streaming con Bersani e 5 Stelle - HuffPostItalia : Anche Letta per il Sì: sanata la ferita dello streaming con Bersani e 5 Stelle - utente_libero : @Marty_Loca80 Lo è da sempre infatti. In tempi più recenti anche Gianni Letta fu direttore per diversi anni. Da qua… - Domenic99809111 : @cocodrill3 @EnricoLetta @scuolapolitiche E penso che le ragioni del no siano le ragioni della democrazia e della r… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Letta Anche Letta per il Sì: sanata la ferita dello streaming con Bersani e 5 Stelle L'HuffPost Il cimitero di Chiaiano nel degrado: pulizie fai da te dei parenti dei morti

Il cimitero di Chiaiano, di primo acchito è splendido, piccolo, raccolto. La terrasanta che si scorge dal cancello d'ingresso ha l'aspetto di quei luoghi della Gran Bretagna dove i morti riposano all' ...

Regionali Campania 2020, Boschi a Castellammare: «Piano straordinario di investimenti»

«Un piano straordinario per far ripartire gli investimenti e le opere pubbliche sul territorio. Non si chiama piano shock come lo abbiamo definito noi, ma la sostanza è identica. Perché grazie ad Ital ...

Il cimitero di Chiaiano, di primo acchito è splendido, piccolo, raccolto. La terrasanta che si scorge dal cancello d'ingresso ha l'aspetto di quei luoghi della Gran Bretagna dove i morti riposano all' ...«Un piano straordinario per far ripartire gli investimenti e le opere pubbliche sul territorio. Non si chiama piano shock come lo abbiamo definito noi, ma la sostanza è identica. Perché grazie ad Ital ...