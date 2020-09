"Willy era a 250 metri dal pronto soccorso, ma l'ambulanza è arrivata 40 minuti dopo" (Di venerdì 11 settembre 2020) Un’ora per percorrere 250 metri: ci sarebbe una catena di ritardi nei soccorsi a Willy, il 21enne ucciso a Colleferro. Gli attimi successivi al pestaggio vengono ricostruiti sulle pagine de La Stampa.Tra i giardinetti di Largo Oberdan e l’ingresso del pronto soccorso ci saranno 250 metri. Cinque minuti a piedi, anche meno correndo. Un’ambulanza non farebbe in tempo ad accendere la sirena prima di raggiungere il luogo in cui Willy è stato aggredito e massacrato di botte. Il problema è che sabato notte, qui all’ospedale di Colleferro, l’ambulanza non c’era.L’operatore del 118 spiega che l’ambulanza, l’unica presente a ... Leggi su huffingtonpost

