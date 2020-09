Torre del Greco, fischi e lancio di pomodori contro Salvini: l’intervento dal palco dura solo 5 minuti e viene coperto dalle contestazioni (Di venerdì 11 settembre 2020) È durato circa cinque minuti e mezzo l’intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco per il tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. fischi, slogan, contestazioni e perfino lancio di pomodori hanno accolto le sue parole sul palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele chiusa al traffico. Il leader della Lega, dopo essere stato a Pompei, avrebbe dovuto visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni – è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce – hanno consigliato ai responsabili del servizio d’ordine di puntare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Èto circa cinquee mezzo l’intervento di Matteodelper il tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre., slogan,e perfinodihanno accolto le sue parole sulallestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele chiusa al traffico. Il leader della Lega, dopo essere stato a Pompei, avrebbe dovuto visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni – è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce – hanno consigliato ai responsabili del servizio d’ordine di puntare ...

