Spazio vince il XXVI Compasso d'Oro (Di venerdì 11 settembre 2020) "Siamo orgogliosi di ricevere un premio cosi significativo: una bella soddisfazione per tutti noi; un riconoscimento che raccoglie molti anni di lavoro e impegno quotidiano di un gruppo di persone ... Leggi su comunicati-stampa

Ultime Notizie dalla rete : Spazio vince Spazio vince il XXVI Compasso d'Oro Comunicati-Stampa.net Spazio, la cappa da premio che ama farsi vedere

Falmec Ha vinto il Compasso d'Oro capovolgendo la tendenza a minimizzare questo strumento indispensabile in cucina, e facendone un oggetto di arredo che offre uno spazio in più per utensili, spezie e ...

