Roma, i convocati di Fonseca per l'amichevole col Cagliari

L'allenatore della Roma ha diramato la lista dei convocati in vista dell'amichevole contro il Cagliari

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'amichevole di domani in casa del Cagliari.

Portieri: Pau Lopez, Berti, Mirante.
Difensori: Karsdorp, Jesus, Santon, Feratovic, Mancini, Seck, Bouah, Spinazzola, Ibanez, Calafiori.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Diawara.
Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Antonucci.

