Referendum sul taglio dei parlamentari, Giorgetti: "Voto No, il Sì è un favore a un governo in difficoltà" (Di venerdì 11 settembre 2020) Referendum sul taglio dei parlamentari, Giorgetti (Lega): "Voto No, è un favore al governo" Giancarlo Giorgetti, esponente della Lega e braccio destro del leader Matteo Salvini, ha dichiarato che voterà No al Referendum sul taglio dei parlamentari (leggi qui cosa prevede la riforma e come funziona il Referendum) perché il Sì sarebbe un "favore al governo". Giorgetti, che nel primo governo Conte ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lo ha dichiarato nel corso di un comizio al quale ha partecipato nella serata di giovedì 10 settembre a Vittuone, ...

