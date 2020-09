Referendum, Giorgetti (Lega): Voterò no al taglio dei parlamentari" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il numero due della Lega ci ripensa. Dopo aver votato a favore del disegno di legge sul taglio dei parlamentari lo scorso 8 ottobre alla Camera dei Deputati, contribuendo quindi alla sua approvazione, Giancarlo Giorgetti ha cambiato idea e al Referendum del 20 e 21 settembre prossimi voterà contro il taglio.La presa di posizione è arrivata oggi dalle pagine di Ticino Notizie ed è in contrasto con quella che ad oggi sembra la posizione ufficiale della Lega, o almeno del suo leader Matteo Salvini. Il motivo del voto contrario, secondo Giorgetti, è che "un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile":Il sistema maggioritario, visto che si parla tanto di ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Il numero due dellaci ripensa. Dopo aver votato a favore del disegno di legge suldeilo scorso 8 ottobre alla Camera dei Deputati, contribuendo quindi alla sua approvazione, Giancarloha cambiato idea e aldel 20 e 21 settembre prossimi voterà contro il.La presa di posizione è arrivata oggi dalle pagine di Ticino Notizie ed è in contrasto con quella che ad oggi sembra la posizione ufficiale della, o almeno del suo leader Matteo Salvini. Il motivo del voto contrario, secondo, è che "un semplicedeiin assenza di altre riforme è improponibile":Il sistema maggioritario, visto che si parla tanto di ...

