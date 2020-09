Quanto deve durare la quarantena? Da 7 a 21 giorni, la scienza è divisa (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Mentre alcuni paesi stanno valutando l'opportunità di ridurre la durata della quarantena, compresa l'Italia, dalla scienza arrivano informazioni contrastanti sul periodo di incubazione del virus Sars-Cov-2 e, di conseguenza, anche sull'opportuna durata della quarantena. Chi sostiene che bastino 7 giorni (è il caso di diversi studi, su cui si fonda la decisione annunciata dalla Francia di fissare il limite proprio a una settimana), chi che il tempo medio più opportuno sia 14 giorni (è la posizione dell'Oms, adottata da gran parte dei Paesi, compreso il nostro), mentre alcuni esperti sostengono addirittura che si dovrebbe ulteriormente allungare e arrivare a 21 giorni. Martedì una riunione del Comitato tecnico-scientifico potrebbe dirimere ... Leggi su agi (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Mentre alcuni paesi stanno valutando l'opportunità di ridurre la durata della, compresa l'Italia, dallaarrivano informazioni contrastanti sul periodo di incubazione del virus Sars-Cov-2 e, di conseguenza, anche sull'opportuna durata della. Chi sostiene che bastino 7(è il caso di diversi studi, su cui si fonda la decisione annunciata dalla Francia di fissare il limite proprio a una settimana), chi che il tempo medio più opportuno sia 14(è la posizione dell'Oms, adottata da gran parte dei Paesi, compreso il nostro), mentre alcuni esperti sostengono addirittura che si dovrebbe ulteriormente allungare e arrivare a 21. Martedì una riunione del Comitato tecnico-scientifico potrebbe dirimere ...

