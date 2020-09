Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020 | programma | date | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) I turni di qualificazione degliBNL d’Italiaandranno in scena fra sabato 12 e domenica 13 settembre, con conseguenti sfide di primo turno fissate il 14 del medesimo mese. Ben 12 italiani presenti in tabellone, fra i quali spiccano Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. Per quanto concerne il torneo maschile, latelevisiva è affidata a Sky Sport (canali 201 e 204), mentre l’evento femminile sarà trasmesso in esclusiva da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), sebbene glid’inizio dei match non siano stati ancora definiti ufficialmente. I live streaming delle sfide potranno essere seguiti su Sky Go e mediante il sito ufficiale di SuperTennis. Sportface.it, in alternativa, garantirà aggiornamenti e ...