Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake tra critiche e valanga di dislike al trailer: Ubisoft parla di scelta stilistica (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono passati molti anni dall'ultimo Prince of Persia. E ancor di più se non prendiamo in considerazione gli ultimi giochi del franchise che Ubisoft ci ha regalato e che non hanno avuto molto successo (né da parte di critica né da parte del pubblico). L'annuncio di ieri del Remake avrebbe dovuto normalmente essere accolto con risposte estasiate, ma sfortunatamente non è stato così. Le risposte sono state contrastanti, con molti che hanno sottolineato la scarsa qualità visiva del gioco e le carenze tecniche. Cosa hanno da dire esattamente gli sviluppatori principali del gioco presso Ubisoft Mumbai e Ubisoft Pune?Durante un'intervista, il game director Pierre Sylvain-Gires ha affermato che l'estetica che hanno scelto per il Remake ...

