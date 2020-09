Perché Facebook vuole pagare gli utenti per disattivare il profilo (Di venerdì 11 settembre 2020) Facebook, una delle aziende più influenti al mondo, ha deciso di avviare un esperimento in vista delle elezioni americane che si terranno il prossimo novembre, precisamente il 3. Il social network pagherà fino a 120 dollari gli utenti, un gruppo a campione, per disattivare il proprio profilo, sia su Facebook sia su Instagram, qualche settimana prima del voto. L’obiettivo, riporta l’Ansa citando il vicepresidente Nick Clegg, è comprendere meglio l’impatto di Facebook e Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli Stati Uniti del 2020. Facebook, soldi a chi rinuncia ai social per qualche settimana La ricerca – resa nota da Facebook, ma i dettagli sono trapelati su ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 settembre 2020), una delle aziende più influenti al mondo, ha deciso di avviare un esperimento in vista delle elezioni americane che si terranno il prossimo novembre, precisamente il 3. Il social network pagherà fino a 120 dollari gli, un gruppo a campione, peril proprio, sia susia su Instagram, qualche settimana prima del voto. L’obiettivo, riporta l’Ansa citando il vicepresidente Nick Clegg, è comprendere meglio l’impatto die Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli Stati Uniti del 2020., soldi a chi rinuncia ai social per qualche settimana La ricerca – resa nota da, ma i dettagli sono trapelati su ...

