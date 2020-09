Paolo Del Debbio è dimagrito e non malato, ma l’inviata fa una gaffe con la mascherina (Di venerdì 11 settembre 2020) Una puntata di Diritto e Rovescio, in occasione della ripresa ufficiale di questo programma, decisamente intensa, se pensiamo ad un Paolo Del Debbio sì dimagrito in modo evidente, ma non malato. O, quantomeno, ad oggi è necessario smentire le dicerie che circolano in modo irrefrenabile sui social nel rispetto del giornalista. Da parte sua, infatti, nessuna menzione alle motivazioni che lo hanno portato a perdere peso in modo evidente. Anche se il parallelo cambio di look denota un’apparente volontà di cambiare aspetto a 360 gradi. Paolo Del Debbio dimagrito non vuol dire che è malato In Italia, con l’esplosione di patologie che associano la repentina perdita di peso al fatto che quel soggetto possa essere ... Leggi su bufale (Di venerdì 11 settembre 2020) Una puntata di Diritto e Rovescio, in occasione della ripresa ufficiale di questo programma, decisamente intensa, se pensiamo ad unDelsìin modo evidente, ma non. O, quantomeno, ad oggi è necessario smentire le dicerie che circolano in modo irrefrenabile sui social nel rispetto del giornalista. Da parte sua, infatti, nessuna menzione alle motivazioni che lo hanno portato a perdere peso in modo evidente. Anche se il parallelo cambio di look denota un’apparente volontà di cambiare aspetto a 360 gradi.Delnon vuol dire che èIn Italia, con l’esplosione di patologie che associano la repentina perdita di peso al fatto che quel soggetto possa essere ...

