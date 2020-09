MotoGp Misano 2020 | Vinales il più veloce nelle libere 1 Diretta libere 2

SkySportMotoGP : Con il Motomondiale a Misano Adriatico, approfittiamone per scoprire alcuni dei luoghi più importanti della Riders'… - SkySportMotoGP : ?? @PeccoBagnaia parla del suo obiettivo per il 2021 ?? E fa un paragone del suo infortunio con quello di #MM93… - SkySportMotoGP : ?? Spunta una novità sulle @ducaticorse ?? L'analisi delle differenze con il codone vecchio #SanMarinoGP ????… - tigrescuba : RT @box_repsol: #SanMarinoGP #MotoGP #FP2 ?-25 mins 1 Mir 1:33.236 2 Quartararo +0.134 3 Maverick 4 Morbidelli 5 Lecuona 6 P. Espargaró 7… - smigel_ros : RT @box_repsol: #SanMarinoGP #MotoGP #FP1?? 1 Maverick 1:32.198 ???? 2 Quartararo +0.550 ???? 3 A. Espargaró ???? 4 Zarco 5 Smith 6 Mir 7 Miller 8… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Misano

Ducati e-Scrambler oggi viene presentata al pubblico nella nuova livrea in occasione dell’Italian Bike Festival di Rimini (11 - 13 settembre), dove è a disposizione degli appassionati per i test-ride ...Non c’è pace per Cal Crutchlow in questo sfortunato 2020. Il quarratino d’adozione infatti ha dovuto affrontare una nuova operazione al braccio destro durante le due settimane di stacco del Motomondia ...