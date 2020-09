Mattino 5, Francesco Vecchi è convolato a nozze: la foto con la moglie (Di venerdì 11 settembre 2020) Riparte su Canale 5 Mattino Cinque con Panicucci e Vecchi Lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione di Mattino 5, lo storico contenitore targato Mediaset condotto ancora una volta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. E proprio nei minuti iniziali del primo appuntamento, la professionista toscana ha dato una lieta novella al pubblico. In poche parole ha detto che il collega in questa anomala estate, caratterizzata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è convolato a nozze con la sua storica fidanzata. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio il professionista e la donna che gli ha rubato il cuore. Francesco Vecchi è convolato a nozze con la ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 settembre 2020) Riparte su Canale 5Cinque con Panicucci eLunedì 7 settembre 2020 su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione di5, lo storico contenitore targato Mediaset condotto ancora una volta da Federica Panicucci e. E proprio nei minuti iniziali del primo appuntamento, la professionista toscana ha dato una lieta novella al pubblico. In poche parole ha detto che il collega in questa anomala estate, caratterizzata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ècon la sua storica fidanzata. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio il professionista e la donna che gli ha rubato il cuore.con la ...

erik_roes : RT @PizziRacing: Quinta posizione per Francesco nel 2° turno libero #F4 Italia al #RedBullRing di Spielberg @VARmotorsport in netta progres… - PizziRacing : Quinta posizione per Francesco nel 2° turno libero #F4 Italia al #RedBullRing di Spielberg @VARmotorsport in netta… - PCagnan : Il presidente Mattarella invita “l’amico” Francesco: a Vo' sarà il loro terzo incontro - Il Mattino di Padova Padova - DavLucia : @fravella74 Buon fine settimana Francesco sorrisi al tuo mattino ?????? - Beniami24582888 : RT @PaginaVox: OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO A breve in diretta sul canale #VoxItaliaTV la consueta rassegna stampa del mattin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Francesco Papa Francesco chiede di non sparlare degli altri: «La maldicenza è un virus... Il Mattino Willy Monteiro, chiusa la palestra frequentata dai fratelli Bianchi

Resterà chiusa per cinque giorni di chiusura la palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata da Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli arrestati insieme a Francesco Belleggia e a Mario ...

Napoli, annullate tutte le multe in via Duomo. In 3 mesi erano raddoppiate

Boom di multe al centro storico di Napoli dopo la pedonalizzazione temporanea di alcune strade , come via Duomo, via del Sole, via Miroballo, via Santa Sofia, che la sera (dalle 19 alle 7) si trasform ...

