Masterchef, uno dei giudici pronto a lasciare? L’indiscrezione (Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo Masterchef, uno dei giudici pronto a lasciare? L’indiscrezione . Importanti novità per la prossima edizione di ‘Masterchef’. Le voci riguardano un giudice storico della trasmissione: è pronto a lasciare? Al momento si hanno davvero pochissime certezze per quel che riguarda la nuova edizoone di ‘Masterchef’. L’ultima stagione, più precisamente la nona, è terminata a marzo. Ora l’attesa continua a crescere sempre di più. Stando … Leggi su youmovies

Il collaudato trio alla guida di Masterchef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, potrebbe perdere un elemento. Chi? La decima edizione del cooking show è ai blocchi di partenz ...

Rollè di branzino con scampi e lattuga: vera ricetta di Bruno Barbieri

Il Rollè di Branzino e scampi in foglia di lattuga è una ricetta presentata dal pluristellato (ben 7 stelle MIchelin) chef e giudice di Masterchef, Bruno Barbieri. Un secondo di pesce meraviglioso da ...

