L' Ue ' raddoppia' sul Mes | pressing su Gualtieri per il sì alla riforma

"Comprendo molto bene la questione e lavorerò con Gualtieri e con gli altri ministri finanziari per fare progressi" sulla riforma del Mes. Fresco di nomina alla presidenza dell'Eurogruppo, l'irlandese Pascal Donohoe, sostenuto dai paesi frugali nella corsa per la successione al portoghese Mario Centeno a luglio, ha un modo di fare secco, perfetto se l'obiettivo è rilanciare quanto rimasto in sospeso prima dell'estate e prima del covid. Come la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, oggetto della discussione oggi a Berlino tra i ministri finanziari dell'area euro, riuniti in un vertice informale sotto la presidenza tedesca dell'Ue. Gualtieri torna a casa – dopo l'Ecofin di domani sempre nella capitale tedesca –

“Comprendo molto bene la questione e lavorerò con Gualtieri e con gli altri ministri finanziari per fare progressi” sulla riforma del Mes. Fresco di nomina alla presidenza dell’Eurogruppo, l’irlandese ...

