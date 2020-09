L'allarme dei presidi: "Per il rientro a scuola accelerare sulle mascherine" (Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - "Criticità irrisolte", soprattutto sull'arrivo delle mascherine 'ministeriali' nelle scuole, per consentire il riavvio. È quello che hanno lamentato i presidi italiani, tramite l'Anp. Il primo scoglio da affrontare Per il presidente Antonello Giannelli è questo il primo scoglio da affrontare entro lunedì. Le scorte dureranno pochi giorni, hanno avvisato in mattinata i dirigenti: "Stando a quanto ci hanno detto il premier Conte e Arcuri la fornitura è destinata anche agli alunni. Ma questo è cambiato in corso d'opera, prima avevamo capito tutti che gli studenti le avrebbero portate da casa. Se includiamo tutti, gli 11 milioni di mascherine consegnate ogni giorno alle scuole sono insufficienti per alcuni istituti che contano ... Leggi su agi

forumJuventus : Agnelli lancia l'allarme all'assemblea ECA: 'Crollo dei ricavi dei club per 4 miliardi in due anni per colpa del Co… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di sabato #5settembre: l'allarme di #Bankitalia, Italia arretrata agli anni 80. U… - LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - errantThinker : RT @Agenzia_Italia: L'allarme dei presidi: 'Per il rientro a scuola accelerare sulle mascherine' - Agenzia_Italia : L'allarme dei presidi: 'Per il rientro a scuola accelerare sulle mascherine' -

Ultime Notizie dalla rete : allarme dei Riaprono nidi e scuole d’infanzia, allarme dei sindacati: “Mancano personale e sicurezza”. Tursi: “Non ci risulta” Genova24.it L'allarme dei presidi: "Per il rientro a scuola accelerare sulle mascherine"

AGI - "Criticità irrisolte", soprattutto sull'arrivo delle mascherine 'ministeriali' nelle scuole, per consentire il riavvio. È quello che hanno lamentato i presidi italiani, tramite l'Anp. Il primo s ...

Il Sud-est asiatico tra Covid-19 e narcotraffico

Mentre buona parte del Sud-est asiatico sta ancora facendo i conti con le conseguenze sanitarie ed economiche del Covid-19, l’allentarsi delle misure imposte nei mesi scorsi per contenere la diffusion ...

AGI - "Criticità irrisolte", soprattutto sull'arrivo delle mascherine 'ministeriali' nelle scuole, per consentire il riavvio. È quello che hanno lamentato i presidi italiani, tramite l'Anp. Il primo s ...Mentre buona parte del Sud-est asiatico sta ancora facendo i conti con le conseguenze sanitarie ed economiche del Covid-19, l’allentarsi delle misure imposte nei mesi scorsi per contenere la diffusion ...