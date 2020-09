Incidente in scooter: muore padre di 49 anni, ferito gravemente ragazzo 17enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Un padre di 49 anni è morto ieri in un Incidente in scooter lungo l’Appia all’altezza di Itri, in provincia di Latina. gravemente ferito un parente 17enne della vittima. Drammatico Incidente nel pomeriggio di ieri lungo la via Appia all’altezza di Itri, comune in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter su cui … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

