Giornata cauta per Milano | in perfetta sintonia con l’andamento piatto dei Listini europei

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l’S&P-500. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.948,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,7%), raggiunge 37,56 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%. Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che tiene la parità, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,20%. Chiusura sulla ...