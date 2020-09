Giornaloni e vecchia politica per il No al referendum. Un motivo in più per votare Sì. Parla Macina (M5S): “La rappresentanza non è svilita dal taglio ma dai candidati scelti dai partiti anziché dai cittadini” (Di venerdì 11 settembre 2020) Onorevole Anna Macina (M5S) a dieci giorni dal referendum sul taglio dei Parlamentari continua l’offensiva del fronte del No: grande stampa, illustri costituzionalisti, pezzi della maggioranza e dell’opposizione tuonano contro quello che definiscono un vero e proprio attacco alla rappresentanza e alla democrazia. Eppure i 5 Stelle continuano a difendere la riforma, perché? “Perché è la nostra riforma e ci crediamo. E perché in questi appelli al No in cui, si dice tutto e il contrario di tutto, della grande stampa, di pezzi della prima e della seconda repubblica, di illustri professoroni con argomentazioni discutibili e spesso non nel merito, non fanno altro che confermarci che siamo nel giusto. E poi, aggiungo, guardi che molti costituzionalisti si sono ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Giornaloni vecchia Giornaloni e vecchia politica per il No al referendum. Un motivo in più per votare Sì. Parla Macina (M5S): "La rappresentanza non è svilita dal taglio ma dai candidati scelti dai partiti anziché dai cittadini" LA NOTIZIA