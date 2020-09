Domenica In, dalla gioia al ‘dolore’ (in poche ore): per Mara Venier è una botta difficile da digerire (Di venerdì 11 settembre 2020) Doccia gelata per Mara Venier. Solo poche ore fa la conduttrice di Domenica In aveva annunciato il collegamento con Giuseppe Conte durante la prima puntata del suo programma, ma ora arriva il dietrofront del premier italiano. Doveva essere un messaggio di una manciata di minuti per augurare un buon inizio anno, un in bocca al lupo, agli studenti che da lunedì torneranno sui banchi, con tutte le incognite dell’emergenza Covid. Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per ‘Domenica in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche che la sua partecipazione ‘da remoto’ alla trasmissione condotta da Mara Venier hanno generato, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 settembre 2020) Doccia gelata per. Soloore fa la conduttrice diIn aveva annunciato il collegamento con Giuseppe Conte durante la prima puntata del suo programma, ma ora arriva il dietrofront del premier italiano. Doveva essere un messaggio di una manciata di minuti per augurare un buon inizio anno, un in bocca al lupo, agli studenti che da lunedì torneranno sui banchi, con tutte le incognite dell’emergenza Covid. Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per ‘in’, in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l’Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche che la sua partecipazione ‘da remoto’ alla trasmissione condotta dahanno generato, ha ...

SusannaCeccardi : ?? Buona domenica amici! Questa è una cabina di un impianto di risalita degli anni '70. Abbiamo grandi progetti per… - Kiro53239315 : RT @pomeriggio5: Che succede a Live #noneladurso domenica? ESCLUSIVO: Gina Lollobrigida in studio con noi, Fabrizio Corona in diretta dopo… - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Che succede a Live #noneladurso domenica? ESCLUSIVO: Gina Lollobrigida in studio con noi, Fabrizio Corona in diretta dopo… - LoSportpiubello : Le Voci della Domenica 83 Ameri e la finale dalla pallanuoto maschile - pomeriggio5 : Che succede a Live #noneladurso domenica? ESCLUSIVO: Gina Lollobrigida in studio con noi, Fabrizio Corona in dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica dalla Moto2, Misano, FP1: Lowes al comando, ma domenica partirà dalla pit lane GPone Israele, gli ebrei ortodossi contro il nuovo lockdown durante le festività: “Così si impedisce la preghiera”

proposto dal comitato ministeriale israeliano per il coronavirus come conseguenza del picco dei contagi delle ultime settimane, sarà varato domenica dal governo. Israele sarà, allora, il primo Paese ...

Domenica a Ravenna il 699° annuale della morte di Dante

Domenica 13 settembre Ravenna farà memoria, in un’azione corale e celebrativa, della morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321, in occasione del 699° annuale dant ...

proposto dal comitato ministeriale israeliano per il coronavirus come conseguenza del picco dei contagi delle ultime settimane, sarà varato domenica dal governo. Israele sarà, allora, il primo Paese ...Domenica 13 settembre Ravenna farà memoria, in un’azione corale e celebrativa, della morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321, in occasione del 699° annuale dant ...