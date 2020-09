Dal Pino: «De Laurentiis imprudente? All’arrivo e alla partenza da Milano non aveva febbre» (Di venerdì 11 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, quando ha appreso della positività di De Laurentiis. «De Laurentiis imprudente? Quando è arrivato e quando è partito da Milano, dopo i controlli in aeroporto, non aveva febbre. Mi ha detto che non ne aveva. Poi alle 20 mi ha telefonato dicendo che era risultato positivo e che aveva la febbre. Sono in isolamento volontario ma non ho sintomi e sto benissimo. I protocolli all’assemblea di Lega sono stati tutti rispettati. Mi dispiace molto per Aurelio, il mio primo pensiero è stato per lui, poi abbiamo attivato le procedure. Siamo molto sereni e personalmente farò un ... Leggi su ilnapolista

