COVID-19, Israele si prepara ad un nuovo lockdown (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele rischia di diventare presto il primo Paese al Mondo ad imporre un secondo lockdown totale dopo quello che ha bloccato il Paese per settimane nella prima fase della pandemia di COVID-19, a meno che le proteste dei cittadini e delle comunità di ebrei ortodossi non sortiscano l'effetto sperato. Ieri, di fronte a 4.038 nuovi casi di COVID-19 accertati nelle 24 ore precedenti - il picco massimo di nuovi contagi giornalieri dall'inizio dell'epidemia ad oggi - il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un secondo lockdown totale che dovrà entrare in vigore, in data ancora da definire, in tre diverse fasi.La prima fase, che potrebbe partire la prossima settimana, sarà il lockdown totale in tutto il Paese: i cittadini potranno spostarsi fino ad un massimo ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020)rischia di diventare presto il primo Paese al Mondo ad imporre un secondototale dopo quello che ha bloccato il Paese per settimane nella prima fase della pandemia di-19, a meno che le proteste dei cittadini e delle comunità di ebrei ortodossi non sortiscano l'effetto sperato. Ieri, di fronte a 4.038 nuovi casi di-19 accertati nelle 24 ore precedenti - il picco massimo di nuovi contagi giornalieri dall'inizio dell'epidemia ad oggi - il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un secondototale che dovrà entrare in vigore, in data ancora da definire, in tre diverse fasi.La prima fase, che potrebbe partire la prossima settimana, sarà iltotale in tutto il Paese: i cittadini potranno spostarsi fino ad un massimo ...

fabiochiusi : “Usate la tecnologia più invasiva”, dicevano, “ed eviterete nuovi lockdown”. Poi arriva la realtà, e il primo paes… - Agenzia_Ansa : #Israele decide nuovo #lockdown boom di #contagi in #Francia #Covid #Coronavirus #Gb supera quota 3mila casi #virus… - petergomezblog : Israele torna in lockdown per 2 settimane: 4mila casi di contagi Covid in un solo giorno - MBatgiray : RT @HORASDESIGN: In Israele di nuovo lockdown per seconda ondata covid. - HORASDESIGN : RT @HORASDESIGN: In Israele di nuovo lockdown per seconda ondata covid. -