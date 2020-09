Calciomercato Palermo, idea Simone Calvano: anche un altro club sul centrocampista dell’Hellas Verona (Di venerdì 11 settembre 2020) Giro d'orizzonte ad ampio respiro alla ricerca di elementi funzionali al credo calcistico di Roberto Boscaglia.La squadra rosanero si appresta a vivere 48 ore di meritato riposo dopo il lungo ed estenuante ritiro estivo svolto a Petralia Sottana, ma il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini continua a tessere la sua tela senza soluzione di continuità. D'altronde è stato piuttosto chiaro Roberto Boscaglia nel corso della conferenza stampa consutiva tenuta nell'accogliente centro madonita: il Palermo ha bisogno ancora di circa cinque innesti di assoluto livello se vuole davvero legittimare ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie C.VIDEO, Mister Boscaglia fa il bilancio del ritiro del Palermo tra Calciomercato e l’obiettivo Serie BCorsie laterali, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 settembre 2020) Giro d'orizzonte ad ampio respiro alla ricerca di elementi funzionali al credo calcistico di Roberto Boscaglia.La squadra rosanero si appresta a vivere 48 ore di meritato riposo dopo il lungo ed estenuante ritiro estivo svolto a Petralia Sottana, ma il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini continua a tessere la sua tela senza soluzione di continuità. D'nde è stato piuttosto chiaro Roberto Boscaglia nel corso della conferenza stampa consutiva tenuta nell'accogliente centro madonita: ilha bisogno ancora di circa cinque innesti di assoluto livello se vuole davvero legittimare ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie C.VIDEO, Mister Boscaglia fa il bilancio del ritiro deltrae l’obiettivo Serie BCorsie laterali, ...

