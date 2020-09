Alitalia: dal 1° ottobre non volerà più da Malpensa (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate

Agenzia_Ansa : Alitalia dal 1 ottobre non volerà più da Malpensa. Gli ultimi due voli della compagnia saranno cancellati e non rip… - repubblica : Alitalia, addio a Malpensa: dal 1° ottobre cancella i voli da e per lo scalo varesino - rtl1025 : ?? #Alitalia non volerà più da #Malpensa dal prossimo 1 ottobre. Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano… - Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Alitalia cancella il Roma-Malpensa, dal 1 ottobre non volerà più dallo scalo varesino #alitalia - Italia_Notizie : Alitalia: dal 1° ottobre non volerà più da Malpensa -