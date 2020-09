Addio Diana Rigg: l’unica moglie di 007 e star di “Game of Thrones” (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è spenta, all’età di 82 anni, Diana Rigg celebre attrice britannica nota per essere stata l’unica Bond Girl moglie di 007, nonché star di importanti serie tv tra cui “Game of Thrones“. House of Dragon. Tutto ciò che sappiamo sul prequel di Game of Thrones È morta Dame Diana l’unica Bond Girl che ha spostato l’agente 007 Addio a Diana Rigg volto storico del cinema inglese e non solo. Amata e conosciuta anche a livello internazionale per la sua presenza nella premiatissima serie tv “Trono di Spade” dove interpretava Olenna Tyrell. Fra le decine di ruoli interpretati da Dame Diana, ribattezzata così in UK dopo aver ricevuto il titolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

