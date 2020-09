Zombie, i figli vittime nelle guerre dei genitori (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA, 10 SET - Un 'racconto' struggente e duro quanto realistico ambientato nel giorno di Halloween, con protagonisti una madre tradita, ferita e arrabbiata, interpretata da un'intensa Elena Arvigo,, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un 'racconto' struggente e duro quanto realistico ambientato nel giorno di Halloween, con protagonisti una madre tradita, ferita e arrabbiata (interpretata da un'intensa Elena Arvigo), una figlia a cu ...

Elena Arvigo a Venezia con Zombie di Giorgio Diritti

Elena Arvigo torna sul grande schermo diretta da Giorgio Diritti con “Zombie”. Il cortometraggio verrà presentato venerdì 11 settembre 2020 come Evento speciale di chiusura della trentacinquesima Sett ...

Un 'racconto' struggente e duro quanto realistico ambientato nel giorno di Halloween, con protagonisti una madre tradita, ferita e arrabbiata (interpretata da un'intensa Elena Arvigo), una figlia a cu ...