Veronica Ursida paga i suoi errori | Tradimento per l’ex coppia di Uomini e Donne? (Di giovedì 10 settembre 2020) Veronica Ursida continua a scontare i suoi sbagli commessi nei confronti di Giovanni Longobardi ed entrambi decidono di spiegare cosa realmente sta succedendo. Quali sono state le loro parole? La ex dama di Uomini e Donne è uscita dal programma a giugno insieme a Giovanni Longobardi sperando di poterlo conquistare con il tempo. La diffidenza … L'articolo Veronica Ursida paga i suoi errori Tradimento per l’ex coppia di Uomini e Donne? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

