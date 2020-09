Traffico Roma del 10-09-2020 ore 17:00 (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nella zona di Settecamini disagi per incidente sulla via Palombarese all’altezza della rotatoria Cona via Rinaldo D’Aquino sono code sulla Nomentana a partire dal raccordo una via Palombarese In entrambe le direzioni su via Rinaldo d’Aquino a partire dalla centrale del latte e sulla Nomentana bis altro incidente sulla via Salaria nel tratto compreso tra il raccordo via di vallericca In entrambe le direzioni su via del Foro Italico in colonna 1000 atleti per il Traffico da viale di Tor di Quinto a viale della Moschea verso San Giovanni ... Leggi su romadailynews

Sulla strada statale 148 "Pontina" la carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è ...

