Tabellone Atp Kitzbuhel 2020: Jannik Sinner wild card, Fognini numero uno (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Kitzbuhel, in programma dall’8 al 13 settembre 2020. La testa di serie numero uno è Fabio Fognini, di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Presente Jannik Sinner dopo la sfortunata esperienza negli Stati Uniti, mentre si rivede sulla terra rossa Kei Nishikori, positivo al Covid-19 qualche settimana fa. Ecco il Tabellone di Kitzbuhel: SECONDO TURNO (1) Fognini vs (Q) Huesler Lopez vs (7) Pella (4) Basilashvili vs (Q) Delbonis Thompson vs Kecmanovic (Q) Marterer b. (5) Hurkacz 6-1 6-4 (Q) Hanfmann vs (3) Lajovic (Q) Djere vs (WC) Sinner (WC) Ofner vs (2) ... Leggi su sportface

