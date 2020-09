Sesso in auto con un sedicenne: arrestato l’ex parroco Don Felice La Rosa (Di giovedì 10 settembre 2020) Sesso in auto con un sedicenne: arrestato l’ex parroco Don Felice La Rosa Don Felice La Rosa, ex parroco di Zungrì, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a fare Sesso in un’auto con un sedicenne. La Rosa, che nel 2016 è stato sospeso dalle funzioni di sacerdote in seguito a una condanna per induzione alla prostituzione minorile, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di atti sessuali con minori in seguito a un’ordinanza emessa dal gip su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo ... Leggi su tpi

Gli uomini del commissariato di Gioia Tauro (RC) lo hanno sorpreso appartato in auto con un sedicenne bulgaro per l'ex parroco Don Felice La Rosa, 44 anni di Zungri (Vibo Valentia) sono scattate le ma ...

Un ex sacerdote, Don Felice La Rosa, é stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minori. La notizia é riportata dai quotidiani locali calabresi. A carico di La Rosa, 44e ...

